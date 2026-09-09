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Visite commentée : Bordeaux Dark Side, Place Gambetta, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Place Gambetta · Bordeaux

Visite commentée : Bordeaux Dark Side, Place Gambetta, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Gambetta
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Tarif libre : 3€/personne conseillé. Sur réservation.

Visite commentée : Bordeaux Dark Side Samedi 19 septembre, 13h00 Place Gambetta Gironde

Tarif libre : 3€/personne conseillé. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Découvrez le côté obscur de Bordeaux à travers un parcours consacré aux périodes les plus sombres de son histoire.
Exécutions en série, massacre de protestants, spoliations d’œuvres d’art, chasse aux sorcières : cette visite revient sur des événements terribles, parfois oubliés, qui révèlent un autre visage de la ville.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

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©JuliaVasseau

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