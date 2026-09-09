Visite commentée : Bordeaux Dark Side, Place Gambetta, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place Gambetta · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée : Bordeaux Dark Side Samedi 19 septembre, 13h00 Place Gambetta Gironde
Tarif libre : 3€/personne conseillé. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Découvrez le côté obscur de Bordeaux à travers un parcours consacré aux périodes les plus sombres de son histoire.
Exécutions en série, massacre de protestants, spoliations d’œuvres d’art, chasse aux sorcières : cette visite revient sur des événements terribles, parfois oubliés, qui révèlent un autre visage de la ville.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Place Gambetta 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julia.vasseau@gmail.com »}]
SUR RESERVATION !
©JuliaVasseau
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