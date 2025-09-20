Visite commentée « Bordeaux médiéval » Place Fernand Lafargue, Bordeaux Bordeaux

Visite commentée « Bordeaux médiéval » Place Fernand Lafargue, Bordeaux Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Bordeaux médiéval » Samedi 20 septembre, 13h30 Place Fernand Lafargue, Bordeaux Gironde

Tarif Libre (3€ min / pers conseillé).

Groupe limité donc réservation obligatoire : envoyez votre nom et le nombre de personnes à inscrire : julia.vasseau@gmail.com.

Vous recevrez un mail de confirmation ! Vérifiez vos spams !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Partez à la découverte des faubourgs médiévaux de Saint-Eloi à Saint-Michel.

Des anecdotes insolites tout au long du parcours : la Place du Pendard et son pilori ! La mairerie qui a vu Montaigne ! Le vol du siècle à Saint Michel ! Le monastère disparu! La Grosse Cloche invisible ! Monstres et légendes…

Julia vous emmène dans un Bordeaux médiéval presque disparu mais riche en anecdotes.

Place Fernand Lafargue, Bordeaux Place Fernand Lafargue, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julia.vasseau@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Julia Vasseau