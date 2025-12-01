Visite commentée Cany au fil de l’eau Place Robert Gabel mairie Cany-Barville
Visite commentée Cany au fil de l’eau Place Robert Gabel mairie Cany-Barville lundi 6 avril 2026.
Visite commentée Cany au fil de l’eau
Place Robert Gabel mairie Office de Tourisme Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier de 23 km qui traverse le bourg. Visite commentée pédestre d’une durée d’1h45.
RDV à 15h à l’Office de Tourisme.
Gratuit. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme.
Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter. .
Place Robert Gabel mairie Office de Tourisme Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr
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English : Visite commentée Cany au fil de l’eau
L’événement Visite commentée Cany au fil de l’eau Cany-Barville a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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