Visite commentée Cany au fil de l’eau Place Robert Gabel mairie Cany-Barville

Visite commentée Cany au fil de l’eau

Place Robert Gabel mairie Office de Tourisme Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier de 23 km qui traverse le bourg. Visite commentée pédestre d’une durée d’1h45.

RDV à 15h à l’Office de Tourisme.

Gratuit. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter. .

Place Robert Gabel mairie Office de Tourisme Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Visite commentée Cany au fil de l’eau

L’événement Visite commentée Cany au fil de l’eau Cany-Barville a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre