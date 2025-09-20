Visite commentée Cathédrale Saint-Etienne Bourges

Visite commentée Cathédrale Saint-Etienne Bourges samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de la cathédrale réalisée par des guides conférenciers de la Ville d’art et d’histoire

RDV portail Sud de la cathédrale, Place Etienne Dolet

Cathédrale Saint-Etienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges