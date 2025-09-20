Visite commentée Centre de compostage Villemeux-sur-Eure

Visite commentée Samedi 20 septembre, 10h00 Centre de compostage Eure-et-Loir

Port de chaussures fermées obligatoire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets verts et organiques ! Au programme : présentation du processus de transformation des déchets en compost avec explications sur le devenir de vos déchets, et distribution de sachets de compost. Une occasion unique de comprendre comment vos déchets sont valorisés dans une démarche d’économie circulaire et d’agriculture durable.

Centre de compostage Chemin du Tuleras, 28210 Le Boullay-Thierry, France Villemeux-sur-Eure 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Visite du Centre de compostage Le Boullay-Thierry

@Veolia Agriculture