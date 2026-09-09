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AGENDA · Chabanais

Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau, Place Colbert, Chabanais

samedi 19 septembre 2026 · Place Colbert · Chabanais

Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau, Place Colbert, Chabanais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Colbert
Adresse
Place Colbert, 16150 Chabanais
Ville
16150 Chabanais
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 10h00 Place Colbert Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de Chabanais au fil de l’eau, lors d’une balade commentée qui dévoilera l’histoire et le patrimoine ayant façonné les rives de la Vienne.
En compagnie du CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente, et du Pays d’art et d’histoire de Charente Limousine.

Place Colbert Place Colbert, 16150 Chabanais Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0684396421 Parcours en  » car ancien » vers Chirac, Exideuil, Saint-Quentin sur Charente et Grenord.
Eglises, châteaux, anciens lieux industriels…. Parking devant la salle des fêtes de Chabanais
Partez à la découverte de Chabanais au fil de l’eau, lors d’une balade commentée qui dévoilera l’histoire et le patrimoine ayant façonné les rives de la Vienne.

©CAUE de la Charente