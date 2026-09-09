Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau, Place Colbert, Chabanais

Informations pratiques

Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 10h00 Place Colbert Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de Chabanais au fil de l’eau, lors d’une balade commentée qui dévoilera l’histoire et le patrimoine ayant façonné les rives de la Vienne.

En compagnie du CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente, et du Pays d’art et d’histoire de Charente Limousine.

Place Colbert Place Colbert, 16150 Chabanais Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0684396421 Parcours en » car ancien » vers Chirac, Exideuil, Saint-Quentin sur Charente et Grenord.

Eglises, châteaux, anciens lieux industriels…. Parking devant la salle des fêtes de Chabanais

Partez à la découverte de Chabanais au fil de l’eau, lors d’une balade commentée qui dévoilera l’histoire et le patrimoine ayant façonné les rives de la Vienne.

©CAUE de la Charente