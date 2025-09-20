VISITE COMMENTEE CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE ET FONTAINE DES YEUX Lunas

VISITE COMMENTEE CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE ET FONTAINE DES YEUX

D35 E9 Lunas Hérault

Viste commentée de la Chapelle Notre Dame de Nize et de sa fontaine aux Yeux à l’occasion des Journées Européènnes du Patrimoine 2025. Samedi 20 septembre à 15h suivi d’une conférence, et dimanche 21 septembre à 15h

Samedi 20 Septembre

15h visite commentée de la chapelle et de la Fontaine des Yeux

16h conférence sur « les moines et le vin » par Frère Marie Pâques, avec dégustation des cuvées

Dimanche 21 Septembre

15h visite commentée de la chapelle et de la Fontaine des Yeux

Accueil-boutique ouvert de 10h à 18h | zone pique-nique en bord de rivière | visites libres tout le week-end .

D35 E9 Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90

English :

Guided tour of the Chapelle Notre Dame de Nize and its fountain « Les Yeux » on the occasion of the Journées Européènnes du Patrimoine 2025. Saturday, September 20 at 3pm, followed by a talk, and Sunday, September 21 at 3pm

German :

Kommentierte Besichtigung der Kapelle Notre Dame de Nize und ihres Augenbrunnens anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025. Samstag, den 20. September um 15 Uhr mit anschließendem Vortrag und Sonntag, den 21. September um 15 Uhr

Italiano :

Visita guidata alla cappella di Notre Dame de Nize e alla sua Fontana degli Occhi nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025. Sabato 20 settembre alle 15.00, seguita da una conferenza, e domenica 21 settembre alle 15.00

Espanol :

Visita guiada a la capilla de Notre Dame de Nize y a su Fuente de los Ojos, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Sábado 20 de septiembre a las 15:00 h, seguida de una conferencia, y domingo 21 de septiembre a las 15:00 h

