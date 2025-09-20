Visite commentée Chapelle Sainte-Jeanne Bourges

Visite commentée Chapelle Sainte-Jeanne Bourges samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Jeanne Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Visite commentées assurées par la Ville d’art et d’histoire samedi et dimanche à 14h30

D’autres visites auront lieu le samedi et dimanche à 15h30 et 16h30 par l’aumônier de la chapelle

La chapelle est ouverte en visite libre de 14h à 18h les samedis et dimanches

Chapelle Sainte-Jeanne 6bis avenue du 95e de ligne, 18000 Bourges Bourges 18000 Le Moulon Cher Centre-Val de Loire 02 48 27 32 04 La chapelle, édifiée en 1503, faisait partie du couvent de l’Annonciade fondé la même année par Jeanne de France, fille de Louis XI. Différents éléments architecturaux ornent l’édifice et sont caractéristiques du début du XVIe siècle, notamment le riche portail d’entrée sculpté et la remarquable charpente peinte en forme de berceau brisé. Elle abrite également le gisant de Sainte Jeanne de France. Récemment restaurée, la chapellle appartient au diocèse de l’Armée. Bus arrêt Place de l’Europe – Parking Séraucourt – accès piéton uniquement

Visite commentées assurées par la Ville d’art et d’histoire samedi et dimanche à 14h30

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges