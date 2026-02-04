Visite commentée Charles Léandre et les femmes au Musée de Vire Normandie Vire Normandie

Visite commentée Charles Léandre et les femmes au Musée de Vire Normandie

Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-09-16

De sa famille à Montmartre, en passant par les journaux, les femmes sont constamment présentes dans l’œuvre de cet artiste pluriel de la Belle Epoque. Visite thématique proposée dans le cadre de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914).

Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr

English : Visite commentée Charles Léandre et les femmes au Musée de Vire Normandie

From his family to Montmartre, via the newspapers, women are constantly present in the work of this pluralist artist of the Belle Epoque. This themed tour is part of the exhibition Sois belle. When fashion tells the story of women’s condition (1830-1914).

