Visite commentée Château de la Bussière La Bussière

Samedi 20 de 10h à 18h et dimanche 21 de 10h à 18h.

Tarif réduit pour les adultes (7,5€) et tarif enfant (6€).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

On aime, pour ces journées, proposer des visites insolites de lieux fermés le reste de l’année : greniers, pigeonnier, chambres de bonnes et chapelle. Notre équipe et nos bénévoles vous guideront pour découvrir ces espaces cachés.

Cette année, nous mettons à l’honneur le patrimoine architectural, qui recèle de petits trésors : nous vous proposerons des visites thématiques sur les grandes phases de construction et d’aménagement du château.

– La forteresse médiévale

– Le château à l’époque des Du Tillet (XVIe-XVIIIe siècle)

– Le château à l’époque des Chasseval (XIXe -XXe siècle)

Nous mettrons à votre disposition nos costumes d’époque pour rendre ce moment inoubliable !

Vous pourrez également participer aux animations sur le thème de la construction et la restauration de bâtiments historiques. Au programme : jeu de cartes, jeu de piste, calligraphie et coloriage géant.

Restauration et buvette vous seront proposés.

Château de la Bussière 30 Rue du Château, 45230 La Bussière La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire 0238359335 http://www.chateau-labussiere.com Le corps de logis, d’origine médiévale, a été reconstruit vers le milieu du XVIe siècle. De cette époque ne subsiste plus que les trois premiers niveaux du châtelet d’entrée. Suite aux destructions causées par les Protestants au cours des guerres de Religion, une nouvelle campagne de travaux fut entreprise vers 1600 qui concernait à la fois l’habitation et les communs. Au début du XVIIIe siècle, une façade du corps de logis a été transformée tandis que deux pavillons d’entrée furent bâtis de part et d’autre d’une grille permettant l’accès au jardin. Au XIXe siècle, des transformations importantes touchèrent surtout le corps de logis par l’adjonction de nouvelles constructions et la modification d’éléments existants. Les douves entourant les communs furent asséchées. Intervention attestée de l’architecte paysagiste René-Edouard André. Dans le village de La Bussière, sur la RN7 à 130 km au sud de Paris, à 10 km au nord de Briare et Gien, Sortie 19 (5mn) de l’A77

