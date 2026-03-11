Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête Château de la Roque Saint-Martin-des-Combes
Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête Château de la Roque Saint-Martin-des-Combes samedi 18 avril 2026.
Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête
Château de la Roque 127 chemin des prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Visite commentée par le propriétaires des extérieurs et intérieurs du château
de 14h à 18h, château de la Roque.
Gratuit
Inscr: francoise.magri@orange.fr .
Château de la Roque 127 chemin des prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine francoise.magri@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête
L’événement Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-03-07 par Vallée de l’Isle en Périgord