Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête Château de la Roque Saint-Martin-des-Combes

Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête

Château de la Roque 127 chemin des prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Visite commentée par le propriétaires des extérieurs et intérieurs du château

de 14h à 18h, château de la Roque.

Gratuit

Inscr: francoise.magri@orange.fr .

Château de la Roque 127 chemin des prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine francoise.magri@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête

L’événement Visite commentée Château de la Roque- Châteaux en fête Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-03-07 par Vallée de l’Isle en Périgord