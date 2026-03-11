Visite commentée Château de Longua -Châteaux en fête Saint-Médard-de-Mussidan
Visite commentée Château de Longua -Châteaux en fête Saint-Médard-de-Mussidan samedi 2 mai 2026.
Visite commentée Château de Longua -Châteaux en fête
Château de Longua Saint-Médard-de-Mussidan Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Visite commentée des extérieurs historique du château et du parc, tous les 2 monuments classés au titre des monuments historiques + accès libre dans le parc
Durée 1h
14h30 , château de Longua
Gratuit
Inscr: 05 53 81 73 87. Office de tourisme de Mussidan-Villamblard .
Château de Longua Saint-Médard-de-Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée Château de Longua -Châteaux en fête
L’événement Visite commentée Château de Longua -Châteaux en fête Saint-Médard-de-Mussidan a été mis à jour le 2026-03-06 par Groupe CDT 24