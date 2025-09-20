Visite commentée Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La visite commentée vous permettra de connaître l’origine du château et de son donjon millénaire. Vous saurez enfin si les fossés de la place forte, dotée d’une enceinte flanquée de 7 tours, contenaient de l’eau et pourquoi le donjon est privé de sa toiture et de ses étages.

Vous découvrirez l’épopée des Rotrou, fondateur du comté du Perche, puis seront évoquées les grandes familles propriétaire du château : les Bourbons-Condé, notamment le 1er prince de Condé et les guerres de religion, sans oublier le ministre du roi Henri IV, le duc de Sully et son épouse Rachel de Cochefilet…

Avec cette déambulation dans la haute cour, entre donjon, tours et corps de logis Renaissance, vous parcourrez 1 000 ans d’histoire.

Visites commentées le samedi et le dimanche à 11h00, 14h30 et 16h30 par Gwénaëlle Hamelin, Lucrezia Baruzzi et Anne-Laure Boiteux

Suivant la tradition, le château a été bâti au XIe siècle par Geoffroi, fils de Rotrou de Mortagne. Brûlé par Salisbury et reconstruit sous Charles VII, il passa à Louis de Bourbon, à Sully qui le restaura en partie. L'édifice comporte une enceinte circulaire flanquée de tours, protégée côté plateau par de profonds fossés dominés par un donjon roman rectangulaire, à cheval sur l'enceinte. L'accès est défendu par deux tours. Le donjon a perdu sa couverture, ses planchers et son crénelage. La cour a été nivelée au XIXe siècle, ce qui fit disparaître le fossé du donjon. Sur le rebord d'une terrasse intérieure, s'élève un puits du XVIe siècle, couvert par un dôme en pierre.

L’histoire du château, de son architecture et de ses puissants seigneurs, alliées aux rois européens, n’aura plus de secrets pour vous.

