[Visite commentée] Château du Falga : les Caffarelli en notes et en histoires, Chateau du Falga, Falga

Informations pratiques

[Visite commentée] Château du Falga : les Caffarelli en notes et en histoires 19 et 20 septembre Chateau du Falga Haute-Garonne

Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, le Château du Falga (31540) invite le public à découvrir son histoire à travers la vie de deux figures napoléoniennes hors du commun : Maximilien Caffarelli du Falga, général du génie surnommé « l’Égyptien », et le général Auguste de Caffarelli, aide de camp de Napoléon. Un week-end organisé par l’association Déodat de Séverac et le Château du Falga, entre visites, spectacle costumé et concert.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château du Falga propose deux journées placées sous le signe de l’histoire, de la musique et de la convivialité, autour du thème « les Caffarelli en notes et en histoires ».

Au programme

Samedi 19 septembre

Visite du château — à la découverte des secrets du Falga

Visite de l’église du Falga — exposition de tenues du clergé napoléonien

Guinguette musicale et buvette — dégustation de vins locaux et jurassiens et de produits du terroir

Dimanche 20 septembre

Visite du château — à la découverte des secrets du Falga

Déambulation costumée dans le parc et le château, avec des personnages en tenue d’époque napoléonienne, par la compagnie Historia Tempori

Concert dans le château — romances de salon de la reine Hortense, par l’ensemble Ut Musica Poesis (participation libre)

Visite de l’église du Falga — exposition de tenues du clergé napoléonien

Les visites se déroulent à 14h et 19h, les deux jours.

Un événement porté par un réseau de partenaires locaux. Cette manifestation réunit le Château du Falga, la compagnie Historia Tempori, l’ensemble Ut Musica Poesis, Ars Terrae Vini, les Vieilles Maisons Françaises (VMF) et le Festival Déodat de Séverac.

Infos pratiques

Château du Falga, 31540 Le Falga Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 — visites à 14h et 19h Contact : 06 22 64 86 03

Chateau du Falga 2 route du village, 31540 Falga Falga 31540 Haute-Garonne Occitanie 0622648603 Sur demande ou Journées du patrimoine

**Les 19 et 20 septembre 2026, le Château du Falga (31540) invite le public à découvrir son histoire à travers la vie de deux figures napoléoniennes hors du commun : Maximilien Caffarelli du Falga, «…

©Château du Falga