Visite commentée Château-Renard

45 Place de la République Château-Renard Loiret
2025-09-20 15:00:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, participez à nos visites commentées à Château-Renard !
Participez à une visite commentée de Château-Renard puis du parc du Château de la Motte. Pour visiter la ville, retrouvez-nous à 10h ou 14h au
La visite du parc du Château de la Motte aura lieu à 11h puis à 15h. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 officedetourisme@3cbo.fr
