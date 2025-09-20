Visite commentée Château-Renard

Visite commentée Château-Renard samedi 20 septembre 2025.

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, participez à nos visites commentées à Château-Renard !
Participez à une visite commentée de Château-Renard puis du parc du Château de la Motte. Pour visiter la ville, retrouvez-nous à 10h ou 14h au
départ de l’Office de Tourisme.
La visite du parc du Château de la Motte aura lieu à 11h puis à 15h.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  officedetourisme@3cbo.fr

