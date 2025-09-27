Visite commentée Châteauneuf-du-Faou

Visite commentée Châteauneuf-du-Faou samedi 27 septembre 2025.

Visite commentée

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

L’équipe du Musée Sérusier vous propose une visite commentée de l’exposition permanente du Musée Sérusier.

La visite dure entre 45 et 60 min. Il est conseillé d’arriver en amont de la visite pour pouvoir découvrir les œuvres.

Réservation obligatoire .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

