Visite commentée « Chauffailles, cité du textile » Musée du Tissage Chauffailles

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée en ville, à la découverte de l’histoire de l’industrie du textile à Chauffailles et de son patrimoine, au départ du musée du Tissage. La visite commentée mettra en valeur les récents travaux de recherche sur le sujet, réalisés par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Charolais, dans le cadre de son label national « Pays d’art et d’histoire ».

Musée du Tissage 46 bis rue du 8 Mai, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 84 65 16 – 03 85 26 22 64 https://www.chauffailles.fr/page/musee-de-tissage Installé dans l’ancienne pension Guéneau qui accueillait les jeunes filles venant travailler dans cette usine textile de Chauffailles, le musée de Tissage permet de découvrir, lors d’une visite commentée et animée, les métiers à tisser encore fonctionnels, du métier à bras jusqu’au métier mécanique. Parking sur place.

© J.-P. Gobillot / PETR du Pays Charolais-Brionnais