Visite commentée Cimetière Chapelle Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Vieux Cimetière de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) : entre patrimoine funéraire et mémoire locale

Une visite inédite, ouverte à tous, où se mêlent émotion, découverte historique et anecdotes dans un lieu chargé de mémoire.

À partir de l’une des plus anciennes sépultures (1817), l’Alternative Funéraire, le Groupe d’Histoire Locale et la Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin vous invitent à un parcours original qui conjugue découverte du patrimoine funéraire et plongée dans plus de deux siècles d’histoire locale.

Les guerres : Vous découvrirez notamment les sépultures de soldats indiens de la Première Guerre mondiale, témoignage de la diversité des combattants. La Seconde Guerre mondiale sera évoquée à travers des destins marquants de la Résistance : la sage-femme Marguerite, qui mit sa vie en danger pour aider des femmes juives cachées dans le Loiret à accoucher clandestinement ; Aurélien Hatton, résistant ; ou encore Henri Beaudenuit, déporté à Buchenwald.

La visite sera aussi l’occasion de redécouvrir le peintre Eugène Prévost-Messemin et les œuvres de sa fille, l’artiste Madeleine Prévost-Gili.

Sans omettre d’évoquer Mademoiselle Lolive, Mademoiselle de Beuvry et Monsieur Chemin, ainsi que Louis Ripault, qui nous permettront de mieux comprendre le lien entre Paris et La Chapelle-Saint-Mesmin au XIXe siècle.

Bien d’autres figures locales viendront également enrichir ce parcours de mémoire.

Cimetière Chapelle Saint-Mesmin 24 rue du Four, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin⁩⁦ La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Il s’agit du plus ancien cimetière de La Chapelle-Saint-Mesmin encore en fonctionnement.

