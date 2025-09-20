Visite commentée Cimetière des Aiguillons Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville Chemin des Aiguillons Cherbourg-en-Cotentin Manche

2025-09-20 14:30:00

2025-09-20

2025-09-20

Le Souvenir Français Comité de Cherbourg propose une visite guidée du cimetière avec un panorama des évènements marquants de l’histoire locale, nationale et internationale.

Le cimetière, par ses tombes et ses monuments, porte témoignage des événements locaux et internationaux des XIXe et XXe siècles qui ont marqué Cherbourg (naufrages, guerres, bouleversements politiques, conquêtes et interventions coloniales). Il comporte en particulier un carré militaire de 670 tombes de tous les conflits du XXe siècle (tombes françaises, belges, serbes, portugaises), un carré militaire du Commonwealth et 3 monuments élevés par souscription publique. Cherbourg est le seul site européen officiellement reconnu comme lieu de combat lors de la guerre de Sécession US (monument élevé en hommage aux marins tués lors du combat naval entre le CSS Alabama et l’USS Kearsarge en 1864 au large de Cherbourg). Nombreuses tombes de personnalités locales et nationales

Durée 1h30 .

+33 6 32 31 06 56 ppele83@yhoo.fr

