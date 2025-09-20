Visite commentée Cinéma Pax Cinéma Pax Tiercé

Visite commentée Cinéma Pax Cinéma Pax Tiercé samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée Cinéma Pax Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Cinéma Pax Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la découverte du cinéma Pax ! Ses coulisses se dévoilent à vous…

Avec ses 219 places, il est un lieu de vie culturel qui accueille toute l’année des projections cinéma, des spectacles professionnels et amateurs de qualité.

Cinéma Pax 14 rue du Bourg Joly, 49125 Tiercé, France Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241311440 https://www.tierce.fr Avec ses 219 places (dont 6 pour personnes en fauteuils roulants), le Pax est un lieu de vie culturel important. Il accueille toute l’année des projections cinéma, des spectacles professionnels et amateurs de qualité.

Partez à la découverte du cinéma Pax ! Ses coulisses se dévoilent à vous…

Ville de Tiercé