Visite commentée Clansayes sous les étoiles Clansayes

Visite commentée Clansayes sous les étoiles

Village Clansayes Drôme

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

A la tombée de la nuit et à la douce lueur de lampions, suivez votre guide pour une étonnante promenade nocturne à travers les ruelles du village.

Village Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

At dusk, under the soft glow of lanterns, follow your guide on an astonishing night-time stroll through the village streets.

