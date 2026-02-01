Visite commentée Contes à piocher Musée de Valence Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ billet d’entrée du musée
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 15:00:00
2026-02-22
À partir d’un jeu de cartes à piocher, partez à la découverte des œuvres du musée, et écoutez les histoires qu’elles nous ont inspirées !
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Using a deck of cards, discover the museum?s works of art, and listen to the stories they?ve inspired!
