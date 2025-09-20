Visite commentée « Cours et cages d’escalier » Boutique du patrimoine et de l’habitat Bayonne

Visite commentée « Cours et cages d’escalier » Boutique du patrimoine et de l’habitat Bayonne samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Cours et cages d’escalier » 20 et 21 septembre Boutique du patrimoine et de l’habitat Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Poussez les portes et accédez au cœur intime de la ville : les cages d’escalier et cours intérieures du centre ancien. Un patrimoine architectural précieux vous attend. Découvrez les savoir-faire et les opérations complexes qui rendent ce patrimoine durable. Réservez votre créneau et composez votre parcours ! Proposée par les directions de l’Urbanisme et de la Culture.

28 quai Galuperie ▶ Samedi, à 10h, 11h, 12h

▶ Samedi, à 10h, 11h, 12h 11 rue Pannecau ▶ Samedi, à 10h, 11h, 12h

▶ Samedi, à 10h, 11h, 12h 28 rue des Basques ▶ Samedi, à 14h, 15h, 16h

▶ Samedi, à 14h, 15h, 16h 12 quai Augustin-Chaho ▶ Samedi, à 14h, 15h, 16h

▶ Samedi, à 14h, 15h, 16h 24 rue Victor-Hugo ▶ Samedi, à 14h, 15h, 16h

Boutique du patrimoine et de l’habitat 42 rue poissonnerie, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reservation-vah.bayonne.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Bayonne