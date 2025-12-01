Visite commentée Courtenay

Visite commentée

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’Office de Tourisme Cléry Betz Ouanne et l’Association Epona vous proposent un temps d’échanges autour du thème “Les Mythes et Légendes du territoire”.

Gratuit, sur inscription.

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 officedetourisme@3cbo.fr

English :

The Cléry Betz Ouanne Tourist Office and the Association Epona invite you to a discussion on the theme of Myths and legends of the region .

Free, registration required.

