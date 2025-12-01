Visite commentée Courtenay
Visite commentée Courtenay samedi 13 décembre 2025.
Visite commentée
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-13
L’Office de Tourisme Cléry Betz Ouanne et l’Association Epona vous proposent un temps d’échanges autour du thème “Les Mythes et Légendes du territoire”.
Gratuit, sur inscription.
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 officedetourisme@3cbo.fr
English :
The Cléry Betz Ouanne Tourist Office and the Association Epona invite you to a discussion on the theme of Myths and legends of the region .
Free, registration required.
