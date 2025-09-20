Visite commentée Couvent des Minimes La Riche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Depuis 1507, le couvent royal de l’Ordre des frères Minimes, à La Riche, abrite le tombeau de saint François de Paule, ermite et thaumaturge calabrais.

Depuis plus de 500 ans, le couvent des Minimes de La Riche abrite le tombeau du fondateur de l'Ordre des Minimes : saint François de Paule (1416-1507).
Amis de saint François de Paule