Visite commentée « Crimes et maisons closes » Office de Tourisme d’Albi Albi

Visite commentée « Crimes et maisons closes » Dimanche 21 septembre, 18h00

Tarif unique : 5 €. Réservation obligatoire.

2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Visite recommandée à partir de 16 ans

Soyez les bienvenus dans les colonnes des procès et faits divers, ainsi que dans la vie quotidienne des prostituées et autres gourgandines !

Votre guide, transformé en journaliste pour l’occasion, vous présentera les grands et petits procès, de l’Inquisition à nos jours, tout en vous plongeant dans l’univers carcéral, celui des filles de joie et des gangsters.

Visite en partenariat avec l’Association des Guides Interprètes du Tarn.

Accessibilité : partielle ou avec un accompagnant

Départ garanti à partir de 4 participants. En dessous de ce nombre, la visite ne sera pas assurée.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme – 42 rue Mariès, Albi

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’horaire de départ.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/journee-europeenne-du-patrimoine/visite-theatralisee-journees-patrimoine/crimes-et-maisons-closes-jep »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

© AGIT