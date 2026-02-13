Visite commentée : Cro-Magnon, pas si… bête, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Visite commentée : Cro-Magnon, pas si… bête Vendredi 27 février, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

entrée au musée + 5 €

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bienvenue dans les espaces des collections dédiées à la période préhistorique. Découvrez l’ingéniosité de nos ancêtres, à travers les outils qu’ils ont pu fabriquer. Sans réservation. Musée d’Aquitaine préhistoire

