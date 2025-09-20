Visite commentée d’Alès Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès Alès

Visite commentée d’Alès Samedi 20 septembre, 14h00 Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès Gard

Gratuit. Départ du Bureau d’information touristique d’Alès. Réservation obligatoire. Places limitées.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite commentée du centre-ville d’Alès

Au programme, la place de l’hôtel de ville, les jardins du Bosquets et le Fort Vauban, la cathédrale et le temple.

De ses origines sur la colline de l’Ermitage jusqu’au réaménagement dans les années 1960, Alès fut le théâtre d’événements marquants. Elle a occupé une place importante dans l’histoire du protestantisme mais aussi dans celle de l’industrie de la soie et du charbon. Les monuments qui nous entourent en portent les stigmates. Saurez-vous les reconnaître ?

Cévennes Tourisme – Bureau d'Alès Place de l'Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 32 15 http://www.cevennes-tourisme.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© CévennesTourisme