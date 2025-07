Visite commentée d’Alleins Mairie d’Alleins Alleins

Visite commentée d’Alleins

Mercredi 9 juillet 2025 de 18h à 19h.

Mercredi 6 août 2025 de 18h à 19h.

Mercredi 10 septembre 2025 de 10h à 11h. Mairie d’Alleins Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Laissez-vous tenter par une visite commentée qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir Alleins et son histoire !

Laissez-vous guider à travers les ruelles du centre d’Alleins histoire du village, principaux monuments, grands évènements seront évoqués pour mieux comprendre le village d’aujourd’hui. .

English :

The tourist office offers a guided tour to discover Alleins, typical village of Provence, in front of the Luberon.

German :

Lassen Sie sich zu einer kommentierten Führung verführen, bei der Sie Alleins und seine Geschichte entdecken oder wiederentdecken können!

Italiano :

Partecipate a una visita guidata e scoprite o riscoprite Alleins e la sua storia!

Espanol :

Realice una visita guiada para descubrir o redescubrir Alleins y su historia

