Visite commentée d’Altkirch Altkirch

Visite commentée d’Altkirch

2 rue de l’Ill Altkirch Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-05 2025-08-13 2025-08-22 2025-08-27

Découverte de la ville d’Altkirch, son patrimoine, son histoire…sur réservation à partir de 5 participants, prévoir chaussures adaptées.

Découverte du patrimoine d’Altkirch qui a gardé de l’époque médiévale remparts, tours, vieille porte et fontaines.

La ville abrite de nombreux sites culturels dont le Musée Sundgauvien et l’Eglise Notre-Dame, perchée sur son éperon, qui domine la cluse de l’Ill. Visite commentée avec Patrick Coulon. Balade d’environ 1,5 km avec des escaliers (2h de visite).

Sur inscription uniquement Visite à partir de 5 personnes. Mettre des chaussures adaptées. .

2 rue de l’Ill Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90

English :

Discovery of the city of Altkirch, its heritage, its history…on reservation from 5 participants, bring adapted shoes.

German :

Entdeckung der Stadt Altkirch, ihres Kulturerbes, ihrer Geschichte…auf Reservierung ab 5 Teilnehmern, geeignetes Schuhwerk mitbringen.

Italiano :

Scoperta della città di Altkirch, del suo patrimonio, della sua storia… su prenotazione a partire da 5 partecipanti, portare scarpe adatte.

Espanol :

Descubrimiento de la ciudad de Altkirch, su patrimonio, su historia… con reserva a partir de 5 participantes, traer calzado adecuado.

