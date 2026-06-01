Visite commentée : dans la perspective d’un jardin, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Visite commentée : dans la perspective d’un jardin 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dans l’axe du jardin, le regard s’étire et se laisse guider. La perspective révèle peu à peu l’harmonie des formes, des couleurs et des matières. À chaque pas, une nouvelle scène se dévoile, où les lignes dialoguent entre elles et où la végétation compose un véritable décor vivant.

Entre ombre et lumière, le jardin devient un tableau en mouvement, pensé pour être contemplé, ressenti et parcouru. À travers cette mise en scène paysagère, le jardinier compose avec la nature afin d’offrir une expérience visuelle sensible, où chaque détail guide l’œil et raconte une histoire.

Rendez-vous devant le jardin éphémère.

Proposé par la Direction Cadre de vie.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Dans l’axe du jardin, le regard s’étire et se laisse guider. La perspective révèle peu à peu l’harmonie des formes, des couleurs et des matières. À chaque pas, une nouvelle scène se dévoile, où les …

©Ville de Nîmes