Visite commentée dans le cadre de la Biennale de la céramique – Atelier Julia Gilles
Pont-de-Barret, 13 juin 2025 14:00

Atelier Julia Gilles
165 rue Commandant Chaix
Pont-de-Barret
Drôme

Début : 2025-06-13 14:00:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Organisateurs: la caravane des artistes correspondants, Galerie Craft et l'association Profusion

English :

Julia Gilles ceramist workshop

Organizers: the Caravan of Corresponding Artists, Galerie Craft and the Profusion association

German :

Atelier Julia Gilles Keramikerin

Organisatoren la caravane des artistes correspondants, Galerie Craft und der Verein Profusion

Italiano :

Laboratorio di ceramica di Julia Gilles

Organizzato dalla Carovana degli Artisti Corrispondenti, dalla Galerie Craft e dall’associazione Profusion

Espanol :

Taller de cerámica de Julia Gilles

Organizado por la Caravana de Artistas Correspondientes, la Galerie Craft y la asociación Profusion

