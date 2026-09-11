Visite commentée : dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires, École nationale d’administration pénitentiaire, Agen

Informations pratiques

Visite commentée : dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires Samedi 19 septembre, 14h00 École nationale d’administration pénitentiaire Lot-et-Garonne

Gratuit. Les visites sont limitées à 30 personnes par groupe (visites à 14h, 15h et 16h / durée approximative d’1h30). Inscription par mail en précisant l’heure souhaitée : communication.enap@justice.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’École nationale d’administration pénitentiaire ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026, dans l’après-midi.

Cette ouverture sera l’occasion de découvrir un établissement unique, chargé de la formation initiale et continue de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire. Installée à Agen depuis 2000, l’ÉNAP contribue, au service du ministère de la Justice, à la professionnalisation des femmes et des hommes qui exercent au sein des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront parcourir les espaces consacrés à l’histoire pénitentiaire, bénéficier d’une médiation autour de l’exposition photographique de Bernard Lévy consacrée à la prison des Baumettes, proposée par le Centre de ressources sur l’histoire des crimes et des peines, puis découvrir le bâtiment de simulation et ses ateliers immersifs, conçus pour préparer les élèves à l’exercice de leurs futures missions.

À travers cette visite, l’ÉNAP souhaite faire connaître ses missions, son patrimoine et son engagement au service de la justice et de l’intérêt général.

École nationale d’administration pénitentiaire 440, avenue Michel Serres, 47000 AGEN Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05.53.98.98.98 https://www.enap.justice.fr/ L’École nationale d’administration pénitentiaire est une école d’application française chargée d’assurer la formation initiale et continue de tous les agents de l’administration pénitentiaire. Parking public à proximité. Une pièce d’identité est obligatoire pour entrer dans l’établissement (sur inscription).

Dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires

©ÉNAP