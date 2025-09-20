VISITE COMMENTÉE DE BELPECH Belpech

Place des halles Belpech Aude

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Depuis le remarquable portail roman de son église jusqu’aux halles de style Baltard, le village de Belpech, dominé par la tour du Castelas et la chapelle du Rosaire, mérite bien le détour. La société d’Histoire de Belpech et du Garnaguès, en partenariat avec l’association de Défense du Castelas, vous propose une visite commentée ! Rendez-vous à 16h sous la halle.

Visite gratuite et ouverte à tous.

Place des halles Belpech 11420 Aude Occitanie maire@belpech.fr

English :

European Heritage Days 2025

From the remarkable Romanesque portal of the church to the Baltard-style covered market, the village of Belpech, dominated by the Castelas tower and the Rosaire chapel, is well worth a visit. The Société d’Histoire de Belpech et du Garnaguès, in partnership with the Association de Défense du Castelas, offers you a guided tour! Meet at 4pm under the covered market.

The tour is free and open to all.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Vom bemerkenswerten romanischen Portal seiner Kirche bis hin zu den Markthallen im Baltard-Stil ist das Dorf Belpech, das vom Turm des Castelas und der Rosenkranzkapelle dominiert wird, einen Umweg wert. Die Société d’Histoire de Belpech et du Garnaguès bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Verteidigung des Castelas eine kommentierte Führung an! Treffpunkt um 16 Uhr in der Markthalle.

Die Besichtigung ist kostenlos und für alle offen.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Dal notevole portale romanico della chiesa al mercato coperto in stile baltardo, il villaggio di Belpech, dominato dalla torre di Castelas e dalla cappella del Rosario, merita una visita. La Société d’Histoire de Belpech et du Garnaguès, in collaborazione con l’Association de Défense du Castelas, propone una visita guidata! Appuntamento alle 16.00 sotto il mercato coperto.

La visita è gratuita e aperta a tutti.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Desde la notable portada románica de la iglesia hasta el mercado cubierto de estilo baltardiano, el pueblo de Belpech, dominado por la torre de Castelas y la capilla del Rosario, bien merece una visita. La Société d’Histoire de Belpech et du Garnaguès, en colaboración con la Association de Défense du Castelas, ofrece una visita guiada Cita a las 16:00 bajo el mercado cubierto.

La visita es gratuita y está abierta a todos.

