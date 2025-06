Visite commentée de « Bons Baisers de Granville 3 » Granville 15 août 2025 10:30

Manche

Visite commentée de « Bons Baisers de Granville 3 » Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville Manche

Début : 2025-08-15 10:30:00

fin : 2025-08-15 11:30:00

2025-08-15

Durant une heure, les participants ont le privilège d’être accompagnés par l’un des deux commissaires de l’exposition pour découvrir ce dernier volet de l’exposition « Bons Baisers de Granville ».

« Bons Baisers de Granville 3 » est le troisième et dernier volet d’un cycle d’expositions de trois ans durant lequel les collections du Musée d’Art et d’Histoire sont mises à l’honneur au Musée d’art moderne Richard Anacréon.

Depuis la fondation royale au 15e siècle à l’épanouissement de la station balnéaire et du port coquillier d’aujourd’hui, en passant par l’archipel de Chausey et les aventures extra-européennes, les collections du Musée d’Art et d’Histoire de Granville racontent la ville et ses mythes fondateurs.

Sur réservation uniquement au 02 33 51 02 94.

Musée d’art moderne Richard Anacréon

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Visite commentée de « Bons Baisers de Granville 3 »

For one hour, participants have the privilege of being accompanied by one of the exhibition?s two curators as they discover the latest part of the « Bons Baisers de Granville » exhibition.

« Bons Baisers de Granville 3 » is the third and final part of a three-year cycle of exhibitions featuring the collections of the Musée d?Art et d?Histoire at the Musée d?art moderne Richard Anacréon.

From the town?s royal foundation in the 15th century to the development of today?s seaside resort and shellfish port, via the Chausey archipelago and extra-European adventures, the collections of Granville?s Musée d?Art et d?Histoire tell the story of the town and its founding myths.

By reservation only: 02 33 51 02 94.

German :

Eine Stunde lang haben die Teilnehmer das Privileg, von einem der beiden Kuratoren der Ausstellung begleitet zu werden, um diesen letzten Teil der Ausstellung « Bons Baisers de Granville » zu entdecken.

« Bons Baisers de Granville 3 » ist der dritte und letzte Teil eines dreijährigen Ausstellungszyklus, in dem die Sammlungen des Musée d’Art et d’Histoire im Musée d’art moderne Richard Anacréon ausgestellt werden.

Von der königlichen Gründung im 15. Jahrhundert über das Chausey-Archipel und außereuropäische Abenteuer bis hin zum Aufblühen des heutigen Badeortes und Muschelhafens erzählen die Sammlungen des Musée d’Art et d’Histoire de Granville von der Stadt und ihren Gründungsmythen.

Nur mit Reservierung unter 02 33 51 02 94.

Italiano :

Per un’ora, i partecipanti avranno il privilegio di essere accompagnati da uno dei due curatori della mostra alla scoperta di questa parte finale dell’esposizione « Bons Baisers de Granville ».

« Bons Baisers de Granville 3 » è la terza e ultima parte di un ciclo triennale di mostre che presenta le collezioni del Musée d’Art et d’Histoire del Musée d’art moderne Richard Anacréon.

Dalla fondazione reale nel XV secolo allo sviluppo della stazione balneare e del porto di molluschi di oggi, passando per l’arcipelago di Chausey e le avventure extraeuropee, le collezioni del Musée d’Art et d’Histoire de Granville raccontano la storia della città e dei suoi miti fondatori.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 33 51 02 94.

Espanol :

Durante una hora, los participantes tendrán el privilegio de ser acompañados por uno de los dos comisarios de la exposición mientras descubren esta última parte de la exposición « Bons Baisers de Granville ».

« Bons Baisers de Granville 3 » es la tercera y última parte de un ciclo trienal de exposiciones que muestran las colecciones del Museo de Arte e Historia del Museo de Arte Moderno Richard Anacréon.

Desde la fundación real en el siglo XV hasta el desarrollo de la actual estación balnearia y puerto marisquero, pasando por el archipiélago de Chausey y las aventuras extraeuropeas, las colecciones del Museo de Arte e Historia de Granville narran la historia de la ciudad y sus mitos fundadores.

Reserva previa en el 02 33 51 02 94.

