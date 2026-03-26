Visite commentée de Chambon sur Voueize Chambon-sur-Voueize
Visite commentée de Chambon sur Voueize Chambon-sur-Voueize mardi 14 avril 2026.
Visite commentée de Chambon sur Voueize
Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-04-14 2026-05-05 2026-05-26 2026-06-16 2026-07-07 2026-08-11 2026-09-15 2026-10-06 2026-10-27
Partez à la découverte de la ville et de son histoire. .
Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Visite commentée de Chambon sur Voueize
L’événement Visite commentée de Chambon sur Voueize Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Confluence Tourisme
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