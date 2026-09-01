Visite commentée de Châtillon de la fin du XIXè à début XXè Départ Salle des Associations Châtillon-en-Diois
samedi 19 septembre 2026 · Départ Salle des Associations · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Visite commentée de Châtillon de la fin du XIXè à début XXè
Départ Salle des Associations 3 rue du Reclus Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le village de Châtillon à l’époque de la fin du XIXème siècle jusqu’au début du XXè.
Visite guidée assurée par Françoise Vermillet et limitée à 30 personnes.
.
Départ Salle des Associations 3 rue du Reclus Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@mairie-chatillonendiois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the village of Chétillon from the late 19th century through the early 20th century.
Guided tour led by Françoise Vermillet, limited to 30 people.
L’événement Visite commentée de Châtillon de la fin du XIXè à début XXè Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Châtillon-en-Diois (Drôme)
- Bal des pirates Salle Kubnick Châtillon-en-Diois 18 septembre 2026
- Visite de la Tour de l’Horloge de Châtillon place du Reviron Châtillon-en-Diois 19 septembre 2026
- Diaporama de cartes postales patrimoine à Châtillon – Journées du Patrimoine Place du Reviron Châtillon-en-Diois 19 septembre 2026
- Diaporama de photos du patrimoine, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois 19 septembre 2026
- Visite guidée de la tour de l’horloge, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois 19 septembre 2026