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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Visite commentée de Châtillon de la fin du XIXè à début XXè Départ Salle des Associations Châtillon-en-Diois

samedi 19 septembre 2026 · Départ Salle des Associations · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Départ Salle des Associations
Adresse
3 rue du Reclus
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Châtillon-en-Diois

Visite commentée de Châtillon de la fin du XIXè à début XXè

Départ Salle des Associations 3 rue du Reclus Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le village de Châtillon à l’époque de la fin du XIXème siècle jusqu’au début du XXè.
Visite guidée assurée par Françoise Vermillet et limitée à 30 personnes.
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Départ Salle des Associations 3 rue du Reclus Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@mairie-chatillonendiois.fr

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English :

Discover the village of Chétillon from the late 19th century through the early 20th century.
Guided tour led by Françoise Vermillet, limited to 30 people.

L’événement Visite commentée de Châtillon de la fin du XIXè à début XXè Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois

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