Visite commentée de Châtillon-sur-Seine, une ville dans un Parc national, Office de tourisme du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine
vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme du Châtillonnais · Châtillon-sur-Seine
Informations pratiques
Visite commentée de Châtillon-sur-Seine, une ville dans un Parc national Vendredi 18 septembre, 17h00 Office de tourisme du Châtillonnais Côte-d’Or
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Assistez à une visite commentée de Châtillon-sur-Seine, une ville dans un Parc national !
Envie de découvrir ou redécouvrir la ville de Châtillon-sur-Seine ? L’office de tourisme vous propose des visites commentées. D’une durée d’1h30, la visite, marquée Esprit Parc national de forêts vous emmènera dans les endroits incontournables ou méconnus de la ville. La visite sera suivie d’un moment de rencontre en toute convivialité avec les bénéficiaires de la marque Esprit Parc national – forêts.
Office de tourisme du Châtillonnais 1 rue du Bourg, 21400 Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 80 91 13 19 https://www.chatillonnais-tourisme.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-chatillonnais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0380911319 »}] L’Office de tourisme du Châtillonnais se situe dans la Maison Philandrier, dernière maison Renaissance de Châtillon-sur-Seine. Elle est le point de départ de la visite commentée de la ville, et un lieu d’information sur le territoire et ses trésors, ainsi qu’un lieu d’expositions. Parking Saint-Nicolas à 20 m.
Assistez à une visite commentée de Châtillon-sur-Seine, une ville dans un Parc national !
©OT CHÂTILLONNAIS
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