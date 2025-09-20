Visite commentée de Ciné 32 Ciné 32 Auch

Visite commentée de Ciné 32 Samedi 20 septembre, 14h00 Ciné 32 Gers

Gratuit. Sans réservation. Ponctualité demandée, les portes du cinéma seront fermées une fois la visite commencée.

Suite à l’incendie du 29 juillet 2021, le cinéma d’Auch a connu une importante reconstruction. La structure a profité de ces opérations pour agrandir ses locaux et augmenter sa capacité d’accueil.

Sylvie Buscail, directrice de Ciné 32 vous accueille pour les Journées européennes du patrimoine pour découvrir le passé du bâtiment et l’histoire de Ciné 32.

Partez avec elle au-delà des espaces accessibles au public et pénétrez dans les bureaux et les espaces techniques où toute la magie opère !

Ciné 32 65 Av. de l’Yser, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie

