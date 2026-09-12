Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg, Office de tourisme de Cozes, Cozes
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme de Cozes · Cozes
Informations pratiques
Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de tourisme de Cozes Charente-Maritime
Gratuit mais réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Au cœur des coteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre rythment la vie du village de Cozes et de sa campagne environnante.
Située au croisement d’anciennes voies commerciales et spirituelles, la commune a façonné son histoire au fil des siècles. Ses halles anciennes et son église continuent aujourd’hui de faire battre le cœur de la cité.
Cozes a encore bien des secrets à dévoiler.
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Office de tourisme de Cozes 8 Rue de l’Hôtel de ville, 17120 Cozes Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]
Au cœur des côteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre sonnent au rythme de la vie du village de Cozes et de sa campagne. Cozes scelle son histoire, au croisement voies…
© OTC Royan Atlantique
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