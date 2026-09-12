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Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg, Office de tourisme de Cozes, Cozes

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme de Cozes · Cozes

Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg, Office de tourisme de Cozes, Cozes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Cozes
Adresse
8 Rue de l'Hôtel de ville, 17120 Cozes
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit mais réservation obligatoire

Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de tourisme de Cozes Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au cœur des coteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre rythment la vie du village de Cozes et de sa campagne environnante.

Située au croisement d’anciennes voies commerciales et spirituelles, la commune a façonné son histoire au fil des siècles. Ses halles anciennes et son église continuent aujourd’hui de faire battre le cœur de la cité.

Cozes a encore bien des secrets à dévoiler.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

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Au cœur des côteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre sonnent au rythme de la vie du village de Cozes et de sa campagne. Cozes scelle son histoire, au croisement voies…

© OTC Royan Atlantique

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