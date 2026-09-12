Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg, Office de tourisme de Cozes, Cozes

Informations pratiques

Visite commentée de Cozes, les secrets du vieux bourg Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de tourisme de Cozes Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au cœur des coteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre rythment la vie du village de Cozes et de sa campagne environnante.

Située au croisement d’anciennes voies commerciales et spirituelles, la commune a façonné son histoire au fil des siècles. Ses halles anciennes et son église continuent aujourd’hui de faire battre le cœur de la cité.

Cozes a encore bien des secrets à dévoiler.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Office de tourisme de Cozes 8 Rue de l’Hôtel de ville, 17120 Cozes Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]

Au cœur des côteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre sonnent au rythme de la vie du village de Cozes et de sa campagne. Cozes scelle son histoire, au croisement voies…

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