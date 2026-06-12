Visite commentée de Fontaine-Française Fontaine-Française
Visite commentée de Fontaine-Française Fontaine-Française samedi 11 juillet 2026.
Fontaine-Française
Visite commentée de Fontaine-Française
Rue Berthault Fontaine-Française Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre de Cap sur l’Eté, découvrez l’histoire du village de Fontaine-Française à travers une visite commentée du centre historique par la Société Historique et Touristique de la région de Fontaine-Française. .
Rue Berthault Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 tourisme@mfcc.fr
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English : Visite commentée de Fontaine-Française
L’événement Visite commentée de Fontaine-Française Fontaine-Française a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)