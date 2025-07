Visite commentée de Hirtzbach Hirtzbach

1 rue du Château Hirtzbach Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-12 10:00:00

2025-08-12

Visite commentée du village de Hirtzbach et de son magnifique parc qui abrite un jardin anglais.

Sur inscription

Hirtzbach est l’un des plus beaux villages du Sundgau avec ses magnifiques maisons à colombages colorées et fleuries et son superbe parc. Charles de Reinach a aménagé, au 19e siècle, un jardin anglais, peuplé de hêtres, de frênes, de pins et d’autres arbres plus rares dont un chêne pédonculé inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Un ruisseau et trois étangs où s’ébattent des cygnes et des canards lui donnent une agréable note de fraîcheur.

L'ensemble abrite plusieurs constructions dont la dernière glacière du Sundgau, où l'on stockait la glace découpée dans la surface gelée des étangs.

1 rue du Château Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90

English :

Guided tour of the village of Hirtzbach and its magnificent park, which includes an English garden.

Registration required

German :

Kommentierte Besichtigung des Dorfes Hirtzbach und seines wunderschönen Parks, der einen englischen Garten beherbergt.

Auf Anmeldung

Italiano :

Visita guidata del villaggio di Hirtzbach e del suo magnifico parco, che comprende un giardino all’inglese.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Visita guiada al pueblo de Hirtzbach y a su magnífico parque, que incluye un jardín inglés.

Inscripción obligatoria

