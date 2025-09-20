Visite commentée de la base navale de Cherbourg Base navale de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin

Base navale de Cherbourg 5 Boulevard de la Bretonnière Cherbourg-en-Cotentin

Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La base navale de Cherbourg ouvre ses portes au public pour la première fois depuis 2013 !

Les marins vous proposent une visite guidée exceptionnelle d’environ 1h30, à pied et en bateau, à la découverte des principaux édifices du port et des navires qui y sont stationnés.

Des bassins de l’époque napoléonienne aux abords des bunkers de la Seconde guerre mondiale, vous découvrirez un patrimoine architectural historique parfois méconnu. Vous en apprendrez aussi davantage sur nos missions actuelles. A l’issue de la visite, vous pourrez suivre l’histoire de l’aéronautique navale à Cherbourg grâce à l’Association des Amis du Musée de la Marine.

La base navale de Cherbourg est le principal site de la Marine nationale de la façade Manche et mer du Nord. Plus de 1500 personnes travaillent sur ce site sécurisé qui accueille notamment la préfecture maritime ainsi que de nombreuses unités et services du Ministère des Armées et leurs moyens nautiques (patrouilleurs de service public, fusiliers marins, marins-pompiers, plongeurs démineurs, moyens portuaires…). La base navale joue également un rôle primordial dans le cycle de vie des sous-marins nucléaires.

Durée 1h30 à partir de 10 ans Pièce d’identité française nécessaire

Non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)

/! Ouverture des réservations le mardi 9 septembre à partir de 10:30

Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Pas de photographies. .

Base navale de Cherbourg 5 Boulevard de la Bretonnière Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

