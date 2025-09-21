Visite commentée de la basilique Basilique Notre-Dame de Ceignac Ceignac

Visite commentée de la basilique Basilique Notre-Dame de Ceignac Ceignac dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de la basilique Dimanche 21 septembre, 14h00 Basilique Notre-Dame de Ceignac Aveyron

Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite de la basilique Notre-Dame de Ceignac

Venez découvrir la basilique Notre-Dame de Ceignac, récemment classée Monument historique depuis le 31 mars 2025.

Une visite complète de l’extérieur et de l’intérieur vous permettra d’apprécier l’architecture et l’histoire de ce lieu emblématique.

Basilique Notre-Dame de Ceignac 367 avenue de la basilique, Ceignac, 12450 Calmont Ceignac 12450 Aveyron Occitanie 05 65 71 40 49 http://www.mairie-calmont.fr La Basilique Notre-Dame de Ceignac date des XVe et XVIe siècles. Elle conserve une nef romane du XIIe siècle. Aussi on peut y admirer une partie gothique datant du XVe siècle « style ogives secondaires ». Le chœur a été remanié entièrement entre 1926 et 1932. RN88 ou gare Rodez, La Primaube

Journées européennes du patrimoine 2025

© Régine Vernhes