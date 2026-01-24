Monpazier

Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Le lundi soir du 21 juillet au 18 août, visite commentée de la bastide de Monpazier à la lueur des flambeaux.

Tarif 7 € adultes (un flambeau offert par famille)

Gratuit pour les de 8 ans

Flambeau supplémentaire 2 €.

Le lundi soir du 20 juillet au 17 août, visite commentée de la bastide de Monpazier à la lueur des flambeaux.

Tarif 7 € adultes (un flambeau offert par famille)

Gratuit pour les de 8 ans

Flambeau supplémentaire 2 €. .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 68 59 ot.monpazier@ccbdp.fr

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English : Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux

Monday evenings from July 21 to August 18, torchlight guided tour of the bastide town of Monpazier.

Price: 7? adults (one torch per family)

Free for children under 8

Additional torch: 2 ?

L’événement Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux Monpazier a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides