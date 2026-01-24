Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux Monpazier

Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux Monpazier

Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux Monpazier lundi 17 août 2026.

Adresse : Place des cornières

Ville : 24540 Monpazier

Département : Dordogne

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Monpazier

Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Le lundi soir du 21 juillet au 18 août, visite commentée de la bastide de Monpazier à la lueur des flambeaux.
Tarif 7 € adultes (un flambeau offert par famille)
Gratuit pour les de 8 ans
Flambeau supplémentaire 2 €.
Le lundi soir du 20 juillet au 17 août, visite commentée de la bastide de Monpazier à la lueur des flambeaux.
Tarif 7 € adultes (un flambeau offert par famille)
Gratuit pour les de 8 ans
Flambeau supplémentaire 2 €.   .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 68 59  ot.monpazier@ccbdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux

Monday evenings from July 21 to August 18, torchlight guided tour of the bastide town of Monpazier.
Price: 7? adults (one torch per family)
Free for children under 8
Additional torch: 2 ?

L’événement Visite commentée de la bastide de Monpazier aux flambeaux Monpazier a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Monpazier (Dordogne)