Visite commentée de la batterie de la Pointe Palaiseau Batterie de la Pointe Palaiseau

Visite commentée de la batterie de la Pointe Palaiseau 20 et 21 septembre Batterie de la Pointe Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée par les membres de l’association par groupe d’une vingtaine de personnes des escarpes, contre-escarpes, souterrains, centre de vie et cavalier de cette fortification Séré de Rivières- Avant ou après votre visite : 3 surprises ludiques et culturelles par les échafaudeuses de la MJC : Café chanté, E=MJC Géologie. Atelier autour du mystère des cailloux, Cueillette de mots du patrimoine et jeux d’écriture

Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 33 608183620 http://adpp.info Fortification Séré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de PAlaiseau : venez visiter les défenses : escarpes et contre-escarpes, souterrains, le centre de vie et le cavalier. En voiture : se garer dans le quartier, Transports en commune : RER B Palaiseau Villebon puis monter sur le plateau

ADPP