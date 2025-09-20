Visite commentée de la Bibliothèque historique du grand Séminaire de Viviers Maison diocésaine Charles de Foucauld Viviers

Visite commentée de la Bibliothèque historique du grand Séminaire de Viviers 20 et 21 septembre Maison diocésaine Charles de Foucauld Ardèche

30 places par visite. Entrée gratuite, puis participation libre : le chantier de la Bibliothèque ne fonctionne qu’avec des bénévoles, et à l’aide des dons.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Comme chaque année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles du chantier ouvrent les portes de la Bibliothèque à l’occasion de visites commentées.

Maison diocésaine Charles de Foucauld 2 fg St Jacques – 07220 VIVIERS Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 12 56 09 http://bibliotheque.ardeche.catholique.fr Séminaire construit en 1774, bibliothèque existant depuis 1650 (a été déplacée et enrichie). parking au 2 fg St Jacques

Venez visiter la Bibliothèque historique du Grand Séminaire de Viviers.

© Bibliothèque historique du grand Séminaire de Viviers