Visite commentée de la bibliothèque Société d’histoire Chinon-Vienne et Loire Chinon

Visite commentée de la bibliothèque Société d’histoire Chinon-Vienne et Loire Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la bibliothèque Samedi 20 septembre, 14h00 Société d’histoire Chinon-Vienne et Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite exceptionnelle de la bibliothèque consacrée au patrimoine et aux grandes figures locales.

Présentation des activités de la Société d’Histoire Chinon Vienne et Loire. Découverte des traces de la fresque murale du XVe siècle représentant Bertrand Duguesclin, dans ce qui était peut-être une salle des gardes au temps de la réunion des Etats généraux à Chinon, en octobre 1428.

Société d’histoire Chinon-Vienne et Loire 44 rue Haute-Saint-Maurice, 37000 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 58 08 56 https://www.histoire-de-chinon.fr/

Visite exceptionnelle de la bibliothèque consacrée au patrimoine et aux grandes figures locales.

Société d’histoire Chinon Vienne et Loire