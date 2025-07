Visite commentée de la brasserie Les Semblables Mietesheim

Visite commentée de la brasserie Les Semblables Mietesheim samedi 2 août 2025.

Visite commentée de la brasserie Les Semblables

3 rue de l’Étang Mietesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-09 19:30:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-15 2025-08-23

Découverte du processus de brassage, présentation des ingrédients nécessaires à la fabrication de bières et dégustation de bières artisanales imaginées par des brasseurs passionnés. Sur inscription.

La microbrasserie « Les Semblables » est installée à Mietesheim eu sein de l’étable d’un ancien corps de ferme alsacien. Elle s’inscrit dans un tiers-lieu rural nommé « Oasis multikulti » un lieu convivial où s’organise marché de producteurs, AMAP, chantiers participatifs et diverses ateliers. L’endroit idéal pour brasser du monde en plus de la bière !

Les brasseurs Etienne et Eliott sont ravis de vous accueillir dans leur atelier où vous pouvez plonger le nez dans les matières premières, découvrir une installation de brassage unique et déguster 4 galopins des bières aux flaveurs soignées. Livraisons à vélo, chaudière à bûche, consigne des bouteilles ou encore écorénovation il ne s’agit pas d’une simple fabrique de bière mais d’une nouvelle manière de faire. .

3 rue de l’Étang Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

Discover the brewing process, learn about the ingredients needed to make beers and taste craft beers created by passionate brewers. Registration required.

German :

Entdeckung des Brauprozesses, Vorstellung der für die Bierherstellung notwendigen Zutaten und Verkostung von handwerklich hergestellten Bieren, die von passionierten Brauern erdacht wurden. Nach Anmeldung.

Italiano :

Scoprite il processo di produzione della birra, imparate a conoscere gli ingredienti necessari per produrre le birre e assaggiate le birre artigianali create da birrai appassionati. È necessaria la registrazione.

Espanol :

Descubra el proceso de elaboración de la cerveza, conozca los ingredientes necesarios para fabricarla y deguste cervezas artesanales creadas por cerveceros apasionados. Inscripción obligatoria.

L’événement Visite commentée de la brasserie Les Semblables Mietesheim a été mis à jour le 2025-03-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte